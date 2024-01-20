Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Подачу тепла восстановили в Евпатории

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв — РИА Новости Крым. В Евпатории завершили ремонт системы отопления, потребителям уже подается тепло. Об этом в своем Telegram-канале написала глава администрации города Елена Демидова.

«По информации ГУП РК “Теплокоммунэнерго”, ремонтные работы, по причине которых жители 9 микрорайона остались без отопления, завершены. На данный момент идет заполнение системы», — написала Демидова.

19 января из-за масштабной аварии на теплосети без отопления остались 36 жилых домов, две школы и два детских сада. В результате порыва теплосетей была отключена котельная на улице Чапаева, 119.

Кроме того, в результате сильных ливней и шторма 19 января был подтоплен участок трассы Симферополь — Евпатория.

Дорожные службы за несколько часов полностью устранили подтопление, движение по трассе осуществляется в полном объеме.

ЖКХ