Подачу тепла восстановили в Евпатории

«По информации ГУП РК “Теплокоммунэнерго”, ремонтные работы, по причине которых жители 9 микрорайона остались без отопления, завершены. На данный момент идет заполнение системы», — написала Демидова.
19 января из-за масштабной аварии на теплосети без отопления остались 36 жилых домов, две школы и два детских сада. В результате порыва теплосетей была отключена котельная на улице Чапаева, 119.
Кроме того, в результате сильных ливней и шторма 19 января был подтоплен участок трассы Симферополь — Евпатория.
Дорожные службы за несколько часов полностью устранили подтопление, движение по трассе осуществляется в полном объеме.