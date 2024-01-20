В Осинниках из пожара в многоквартирном доме спасли 9 человек

Сотрудники МЧС спасли из пожара в Осинниках Кемеровской области 9 человек. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 08:12, на место происшествия сразу же выехали несколько пожарных подразделений. На момент прибытия один из подъездов дома уже был сильно задымлен. Пожарные спасли 9 жильцов здания и вывели их на свежий воздух. Уже в 08:24 открытое горение было ликвидировано, в работах задействовали 9 человек и три единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара стала неправильная эксплуатация технического оборудования — в подъезде обгорел щиток.