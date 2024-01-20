В Москве начали тестировать новый светофор со встроенной контурной подсветкой

Светофоры — важная часть грамотной организации дорожного движения. Сейчас в городе их около 56 тысяч. Чаще всего это сложные интеллектуальные устройства с возможностью удаленного подключения. В первую очередь их устанавливают в местах аварийности, а также около пешеходных переходов рядом с больницами, школами, театрами и другими точками притяжения. Так городские улицы становятся удобнее и безопаснее.