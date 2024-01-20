В Москве начали тестировать новый светофор со встроенной контурной подсветкой

«Тестируем новый вид светофоров на пересечении Краснопресненской набережной и улицы 1905 года. Устройство заметно издалека в любую погоду и время суток. Это поможет водителю заранее увидеть сигнал и не допустить ошибки. Если светофор зарекомендует себя, то новинка появится на других улицах. Приоритет для нас — продолжать снижать число аварий, такое поручение дал Сергей Собянин», — рассказал Максим Ликсутов.
Модель «Сириус» отличается от привычного плоского светодиодного светофора встроенной контурной подсветкой, которая повторяет цвет горящего сигнала.
Светофоры — важная часть грамотной организации дорожного движения. Сейчас в городе их около 56 тысяч. Чаще всего это сложные интеллектуальные устройства с возможностью удаленного подключения. В первую очередь их устанавливают в местах аварийности, а также около пешеходных переходов рядом с больницами, школами, театрами и другими точками притяжения. Так городские улицы становятся удобнее и безопаснее.
Кроме того, внедряются новые выделенные полосы. Это не только позволяет сократить время ожидания городского транспорта на остановках, но и снижает число аварий с его участием.