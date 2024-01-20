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В Москве начали тестировать новый светофор со встроенной контурной подсветкой

Центр организации дорожного движения начал тестировать новый транспортный светофор на пересечении Краснопресненской набережной и улицы 1905 года. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Устройство заметно издалека в любую погоду и время суток. Это поможет водителям заранее увидеть сигнал.

«Тестируем новый вид светофоров на пересечении Краснопресненской набережной и улицы 1905 года. Устройство заметно издалека в любую погоду и время суток. Это поможет водителю заранее увидеть сигнал и не допустить ошибки. Если светофор зарекомендует себя, то новинка появится на других улицах. Приоритет для нас — продолжать снижать число аварий, такое поручение дал Сергей Собянин», — рассказал Максим Ликсутов.

Модель «Сириус» отличается от привычного плоского светодиодного светофора встроенной контурной подсветкой, которая повторяет цвет горящего сигнала.

Светофоры — важная часть грамотной организации дорожного движения. Сейчас в городе их около 56 тысяч. Чаще всего это сложные интеллектуальные устройства с возможностью удаленного подключения. В первую очередь их устанавливают в местах аварийности, а также около пешеходных переходов рядом с больницами, школами, театрами и другими точками притяжения. Так городские улицы становятся удобнее и безопаснее.

Кроме того, внедряются новые выделенные полосы. Это не только позволяет сократить время ожидания городского транспорта на остановках, но и снижает число аварий с его участием.