О дожде со снегом и ураганном ветре МЧС предупреждает жителей Кубани

В центре удара стихии окажутся Геленджик и Горячий Ключ, а также Туапсинский, Крымский, Абинский, Северский, Апшеронский, Темрюкский районы.



— Ситуация находится на особом контроле МЧС Краснодарского края. Приведены в часовую готовность силы и средства пожарно-спасательных гарнизонов, а также пункты обогрева. К выезду в проблемные районы готова аэромобильная группировка чрезвычайного ведомства, — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС Краснодарского края.