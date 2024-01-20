О дожде со снегом и ураганном ветре МЧС предупреждает жителей Кубани

МЧС в Краснодарском крае распространяет предупреждение об ухудшении погоды 20, 21, 22 января. В регионе прогнозируются сильные дожди со снегом, грозами, ураганным ветром до 24 м/с. На реках юго-западной и юго-восточной части региона и Черноморского побережья возможен подъем уровня рек.
Сильный снег и дождь «накроют» край 21 января. Местами ожидается сильное налипание снега на проводах и деревьях, гололед.
В центре удара стихии окажутся Геленджик и Горячий Ключ, а также Туапсинский, Крымский, Абинский, Северский, Апшеронский, Темрюкский районы.
— Ситуация находится на особом контроле МЧС Краснодарского края. Приведены в часовую готовность силы и средства пожарно-спасательных гарнизонов, а также пункты обогрева. К выезду в проблемные районы готова аэромобильная группировка чрезвычайного ведомства, — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС Краснодарского края.
На Сочи 21 января обрушатся сильные дожди, ливни с грозами. Скорость ветра достигнет 15−17 м/с. В горах ожидается сильный мокрый снег с сильным налипанием на проводах и деревьях.
Жителям и гостям курорта рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, воздержаться от выходов в горы, не выезжать в горный кластер на автомобилях, не оборудованных зимней резиной.