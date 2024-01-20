Собянин: Строим сразу 11 станций Троицкой линии метро от «ЗИЛа» до «Коммунарки»

16
«Станции находятся в разной степени готовности — от выполнения монолитных работ до архитектурной отделки», — написал Мэр Москвы.
Всего на линии — от платформы ЗИЛ Московского центрального кольца до города Троицка — будет 17 станций.
У жителей Южного, Юго-Западного, Троицкого и Новомосковского административных округов появится еще одна ветка метро. Кроме того, снизится нагрузка на центральные и южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий.
Рядом с Троицкой линией живут более 1,5 миллиона человек, свыше 850 тысяч из них — неподалеку.
В первое время поезда будут обслуживать электродепо Большой кольцевой линии и «Столбово», строящееся сейчас на Сокольнической линии. В будущем планируется открыть депо «Троицкое» («Летово»).