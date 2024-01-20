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Собянин: Строим сразу 11 станций Троицкой линии метро от «ЗИЛа» до «Коммунарки»

В Москве активно строится сразу 11 станций Троицкой линии метро от «ЗИЛа» до «Коммунарки». Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин. Всего на линии — от платформы ЗИЛ Московского центрального кольца до города Троицка — будет 17 станций.
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«Станции находятся в разной степени готовности — от выполнения монолитных работ до архитектурной отделки», — написал Мэр Москвы.

Всего на линии — от платформы ЗИЛ Московского центрального кольца до города Троицка — будет 17 станций.

У жителей Южного, Юго-Западного, Троицкого и Новомосковского административных округов появится еще одна ветка метро. Кроме того, снизится нагрузка на центральные и южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий.

Рядом с Троицкой линией живут более 1,5 миллиона человек, свыше 850 тысяч из них — неподалеку.

В первое время поезда будут обслуживать электродепо Большой кольцевой линии и «Столбово», строящееся сейчас на Сокольнической линии. В будущем планируется открыть депо «Троицкое» («Летово»).

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строительство