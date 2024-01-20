Собянин: Строим сразу 11 станций Троицкой линии метро от «ЗИЛа» до «Коммунарки»

В Москве активно строится сразу 11 станций Троицкой линии метро от «ЗИЛа» до «Коммунарки». Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин. Всего на линии — от платформы ЗИЛ Московского центрального кольца до города Троицка — будет 17 станций.