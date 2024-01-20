Кузбасские полицейские начнут получать дополнительные выплаты ежемесячно

В Кемеровской области полицейские начнут получать дополнительные выплаты по 10 тысяч рублей ежемесячно, сообщает пресс-служба МВД по региону. Постановление было подписано губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым. Так, с 1 января 2024 года на новые выплаты могут претендовать полицейские, которые поддерживают общественную безопасность: сотрудники ППС, охранно-конвойных подразделений и участковые. Подобная мера должна укрепить профессиональное ядро МВД региона и повысить социальную защищённость правоохранителей.