В Ростове ушёл из жизни известный челюстно-лицевой хирург Сергей Нерсесянц. Информацию Rostov.aif.ru подтвердили в пресс-службе Ростовской областной клинической больницы.
Сергей Аванесович Нерсесянц — легенда донской хирургии. Он посвятил работе в медицине более 50 лет жизни. Доктор окончил Ставропольский мединститут в 1969 году. На старте карьеры трудился в Казахской ССР. В 1970 году переехал в Ростов, прошёл ординатуру в Ростовском государственном медицинском институте.
С 1974 года Сергей Нерсесянц работал врачом-хирургом, в 1983 году стал заведующим отделением челюстно-лицевой хирургии РОКБ. Занимал должность главного внештатного челюстно-лицевого хирурга донского минздрава. Награждён знаком Министерства здравоохранения СССР «Отличнику здравоохранения», в 2003 году получил звание «Заслуженный врач РФ».
На счету хирурга — множество успешных операций по восстановлению функций челюстно-лицевого аппарата, в том числе у детей. Не раз ему приходилось буквально собирать пациентов «по кусочкам». Один из ярких примеров — история бывшего начальника донского ГИБДД. В 2014 году мужчина получил травмы в результате покушения. Сергей Аванесович смог помочь пациенту. Выздоровление назвали настоящим чудом.
Врач умер на 77-м году жизни.
«К сожалению, это так. Прощание состоится в понедельник», — сообщили в пресс-службе РОКБ.
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