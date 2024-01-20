В Ростове ушёл из жизни известный челюстно-лицевой хирург Сергей Нерсесянц

На счету хирурга — множество успешных операций по восстановлению функций челюстно-лицевого аппарата, в том числе у детей. Не раз ему приходилось буквально собирать пациентов «по кусочкам». Один из ярких примеров — история бывшего начальника донского ГИБДД. В 2014 году мужчина получил травмы в результате покушения. Сергей Аванесович смог помочь пациенту. Выздоровление назвали настоящим чудом.