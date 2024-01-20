Фильм о Кантаре показали в Москве

Фильм рассказывает, как в те дни развивалась ситуация в городах страны, какие ключевые решения принимались и как был преодолен кризис. Авторы изучили и проанализировали все обстоятельства и факты, документы, фото, видео и свидетельства очевидцев, что позволило воссоздать полную и подробную картину произошедшего.