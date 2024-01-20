В Ялте установили бюст императору Александру III

Во дворе Ялтинской школы № 11 торжественно открыли бюст императору Александру III. Власти также хотят присвоить этому учебному заведению и имя монарха.
— Выбор на эту школу пал не случайно — именно здесь пять лет назад был открыт кадетский корпус, которому было присвоено имя императора. А уже на ближайшей сессии Ялтинского горсовета будет рассмотрен вопрос о том, чтобы и вся школа носила имя Александра III, — сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
Кстати, в Ливадийском дворце открыта фотовыставка, посвященная семье последнего российского императора Николая II. В экспозиции «Царская семья. Любовь и милосердие» можно увидеть свыше 100 уникальных исторических фотографий. Выставка будет работать до 19 мая.