В Ялте установили бюст императору Александру III

— Выбор на эту школу пал не случайно — именно здесь пять лет назад был открыт кадетский корпус, которому было присвоено имя императора. А уже на ближайшей сессии Ялтинского горсовета будет рассмотрен вопрос о том, чтобы и вся школа носила имя Александра III, — сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.