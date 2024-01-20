Ученые: перенесенный коронавирус ведет к старению дофаминовых нейронов мозга

Дофаминовые нейроны, пораженные коронавирусом, перестают работать и начинают посылать химические сигналы, вызывающие воспаление. В норме же они производят дофамин, отвечающий за удовольствие и мотивацию. Повреждение дофаминовых нейронов связано и с болезнью Паркинсона.