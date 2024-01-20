Ученые: перенесенный коронавирус ведет к старению дофаминовых нейронов мозга

Коронавирус SARS-CoV-2 способен инфицировать дофаминовые нейроны в мозге человека и вызывать старение, когда клетка теряет способность к росту. Это доказала группа ученых из разных стран, сообщает сайт научных публикаций ScienceDirect.
Дофаминовые нейроны, пораженные коронавирусом, перестают работать и начинают посылать химические сигналы, вызывающие воспаление. В норме же они производят дофамин, отвечающий за удовольствие и мотивацию. Повреждение дофаминовых нейронов связано и с болезнью Паркинсона.
Исследователи сравнили мозг людей, умерших от COVID-19 и болевших болезнью Паркинсона и увидели сходство в участке мозга. Они сделали вывод, что переболевшим коронавирусом, необходим тщательный долгосрочный мониторинг неврологических проблем у специалистов-медиков.