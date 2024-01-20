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Мороз и порывистый ветер ожидаются в Беларуси в воскресенье

МИНСК, 20 янв — Sputnik. Облачная с прояснениями погода и мороз прогнозируются в Беларуси в предстоящее воскресенье, 21 января, сообщили в Белгидромете.
Сейчас в Ричмонде: -1° 7 м/с 40% 762 мм рт. ст.
Источник: Sputnik.by

На большей части республики ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Заметнее влияние стихии будет в по западу, там прогнозируются сильный снег и слабая метель.

Ветер будет переменный и умеренный, в дневное время по западной части страны может быть порывистым.

На отдельных участках дорог возможна гололедица, поэтому специалисты напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим и быть особенно внимательными на дорогах.

В ночное время возможно усиление ветра, его порывы будут достигать 15−20 метров в секунду. Температура воздуха в этот период будет находиться в диапазоне до −4 до −15 градусов.

В дневное время ожидается от 2 до 9 градусов мороза.