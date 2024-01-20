Мороз и порывистый ветер ожидаются в Беларуси в воскресенье

На большей части республики ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Заметнее влияние стихии будет в по западу, там прогнозируются сильный снег и слабая метель.
Ветер будет переменный и умеренный, в дневное время по западной части страны может быть порывистым.
На отдельных участках дорог возможна гололедица, поэтому специалисты напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим и быть особенно внимательными на дорогах.
В ночное время возможно усиление ветра, его порывы будут достигать 15−20 метров в секунду. Температура воздуха в этот период будет находиться в диапазоне до −4 до −15 градусов.
В дневное время ожидается от 2 до 9 градусов мороза.