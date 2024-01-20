В четырех областях Казахстана ввели ограничение на трассах

По состоянию на 18:00 часов 20 января, введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на 4 участках автодорог республиканского значения в четырех областях Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу «КазАвтоЖол».