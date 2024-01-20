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В четырех областях Казахстана ввели ограничение на трассах

По состоянию на 18:00 часов 20 января, введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на 4 участках автодорог республиканского значения в четырех областях Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу «КазАвтоЖол».
Сейчас в Ричмонде: -1° 7 м/с 40% 762 мм рт. ст.
В четырех областях Казахстана ввели ограничение на трассах
Источник: пресс-служба МЧС РК

Актюбинская область — 1 участок: Актобе-Атырау-Астрахань км 255−330, уч. с. Карауылкелды-гр. Атырауской области — 75 км (метель, ограничение видимости).

Жамбылская область — 1 участок: Алматы-Ташкент-Термез км 159−238, уч. с. Кенен — с. Кайнар. (движение осуществляется через старый перевал Кордай) — 79 км (дождь со снегом, ветер, туман, ограничение видимости).

Область Жетысу — 1 участок: Ушарал-Достык км. 84−184, уч. ст. Коктума-ст. Достык — 100 км (туман, ограничение видимости).

Западно-Казахстанская область — 1 участок: Самара-Шымкент км 195−246, уч. гр.РФ-г. Уральск. — 51 км (в связи с ухудшением погодных условий в Российской Федерации).

— На текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 367 единиц техники и 652 человек.

сообщили в пресс-службе «КазАвтоЖол»