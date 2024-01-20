В четырех областях Казахстана ввели ограничение на трассах

Актюбинская область — 1 участок: Актобе-Атырау-Астрахань км 255−330, уч. с. Карауылкелды-гр. Атырауской области — 75 км (метель, ограничение видимости).
Жамбылская область — 1 участок: Алматы-Ташкент-Термез км 159−238, уч. с. Кенен — с. Кайнар. (движение осуществляется через старый перевал Кордай) — 79 км (дождь со снегом, ветер, туман, ограничение видимости).
Область Жетысу — 1 участок: Ушарал-Достык км. 84−184, уч. ст. Коктума-ст. Достык — 100 км (туман, ограничение видимости).
Западно-Казахстанская область — 1 участок: Самара-Шымкент км 195−246, уч. гр.РФ-г. Уральск. — 51 км (в связи с ухудшением погодных условий в Российской Федерации).
— На текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 367 единиц техники и 652 человек.