Стихийное бедствие в Крыму: после дождей заваливает снегом

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в связи с прохождением фронтальных разделов 20 января в Крыму ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, снег, в южных, центральных, восточных районах и в горах очень сильные осадки. Отложение мокрого снега, гололед, гололедица. Усиление юго-западного с переходом на северо-восточный ветра 15−20 м/с, местами до 25 м/с. На 21 января прогноз по температуре: утром и днём от — 3 до — 1 С, к ночи мороз до — 4−6 С.