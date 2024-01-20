Этнический островок в горах. Уникальный поселок Гелан может исчезнуть из-за строительства курорта — эксперты

Поселок основан в 1305 году, он находится высоко в горах в труднодоступном районе, в 80 километрах от Шахрисабза. Жители кишлака хранят старинные обычаи и уклад жизни, и наряду с живописной природой и горными вершинами это создает особую волшебную ауру.
Арт-площадка для художников.
Ташкентские художники выбрали Гелан местом для пленэра и духовной подпитки их творчества. Они часто приезжают сюда, пишут удивительные пейзажи и портреты жителей.
«Люди в Гелане открытые и бесхитростные. В городах не встретишь такую удивительную фактуру, где люди прячутся за маской деловитости и амбиций», — считают художники.
Неожиданная новость о том, что на территории кишлака хотят возводить горнолыжный курорт площадью 2,6 тысячи гектаров, вызвала опасение художников. Проект стоимостью 300 миллионов долларов включает три канатные дороги длиной 8,3 километра, трех- и пятизвездочные отели, многоэтажные автостоянки, зиплайн (спуск по канату), трассу для санок и другую туристическую инфраструктуру. Планируется, что первый этап проекта завершится в декабре 2026 года.
Какая судьба ждет старинный Гелан после открытия курорта?
«Это удивительное место с особой аурой и особыми открытыми доброжелательными трудолюбивыми людьми, сохранившими вековой уклад и традиции. Островок душевной чистоты, Мекка для художников, которые приезжают сюда творить, окрыленные волшебством притягательного места. Мы, художники, обеспокоены строительством рядом с Геланом горного курорта. Есть опасность утратить волшебный этнический островок, который превратится в набор современных отелей и бутиков. Гелан необходимо сохранить как самобытную этническую историческую зону», — говорит академик Академии художеств Узбекистана, профессор, народный художник Сабир Рахметов.
Вероятно, горнолыжный курорт в Гелане предоставит жителям новые возможности трудоустройства, но у них есть неплохие шансы заработать и на развитии этнографического туризма. Поселок и его окрестности привлекут не меньшее число туристов, чем курорт с привычными отелями и сервисами. И центром притяжения может стать расположенная неподалеку высочайшая гора Узбекистана Хазрет-Султан — культовое место силы по легендам Гелана.
Уклад не менялся веками
«Уникальность Гелана не подлежит обсуждению. Уклад жизни здесь отличается от всего, что есть в Узбекистане. И самое главное, сохранились не отдельные бытовые элементы, а комплексный уклад жизни: здесь процветают древние ремесла, работают водяные мельницы, под тысячелетней чинарой работает “клуб 80-летних”, а вода здесь течет не в арыках, а в лотках, выдолбленных в стволах деревьев, что говорит о вековом экологическом подходе к водосбережению. А крупнейший в Узбекистане ледник Северцова орошает горы талой водой и позволяет получать урожай самого вкусного в Узбекистане картофеля», — говорит Турсунали Кузиев, первый заместитель директора Агентства культурного наследия Узбекистана..
Турсунали Каримович рассказал и о других удивительных особенностях и самобытных традициях древнего поселка. Например, здешние кузнецы создают металлические наконечники для тростей, с которыми ходят не только старики, но и люди помоложе, так как передвигаться приходится по горным склонам, на которых почти девять месяцев в году лежит снег, и проезд к Гелану возможен только в летние месяцы.
В Гелане живут красивые древние обычаи. Например, юношу, который уезжает учиться или на заработки, старики ударяют два раза тростью по плечу, чтобы он обязательно вернулся на родину.
Феномен уникального поселения
«Гелан — это еще и уникальный пример рационального использования каждого клочка земли и общественной взаимовыручки: тандыры для хлеба здесь расположены не во дворах, а на улице, и хлеб выпекается у всех на виду. Те, у кого нет тандыра, могут воспользоваться соседским», — продолжает Кузиев.
Замдиректора агентства уверен в необходимости сохранить самобытный уникальный поселок, еще не изученный этнографами. Здесь обитают особенные типажи, царит особенный менталитет, из поколения в поколение передаются легенды, песни, сказания, хранятся артефакты и другие элементы материального и нематериального культурного наследия, скрытые от посторонних глаз, которые необходимо изучать.
В свое время Никита Хрущев издал закон «О ликвидации неперспективных деревень», согласно которому горные кишлаки насильно переселялись на равнину и объединялись для облегчения охвата населения школами и больницами и для общей работы в колхозах. Гелану повезло избежать этого переезда, а наряду с изоляцией от мира здесь удалось сохранить феномен уникального поселения.
«При всем уважении к усилиям по развитию туризма в Кашкадарье необходимо сохранить Гелан как неизученный уникальный пласт культуры. Проект горнолыжного комплекса должен пройти общественное обсуждение для выработки консенсуса. Главное — не навредить Гелану, и так спроектировать инженерные и инфраструктурные коммуникации курорта, чтобы они обошли поселок стороной. Если проект уже разработан — необходимо внести в него корректировки с учетом интересов всех сторон, и жителей Гелана — в первую очередь. Иначе можно наломать дров, а потом посыпать голову пеплом, сожалея об уникальном явлении, бездумно разрушенном», — подчеркнул Турсунали Кузиев.
Отметим, что в мировой практике есть множество примеров, когда важные этнические исторические участки сохранялись, обосабливаясь от соседства современных объектов.
Надеемся, что ведомства, ответственные за принятие решения о судьбе Гелана, объединят усилия для сохранения идентичности уникального поселка и спасения культурно-этнической территории.