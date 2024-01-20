Этнический островок в горах. Уникальный поселок Гелан может исчезнуть из-за строительства курорта — эксперты

«Уникальность Гелана не подлежит обсуждению. Уклад жизни здесь отличается от всего, что есть в Узбекистане. И самое главное, сохранились не отдельные бытовые элементы, а комплексный уклад жизни: здесь процветают древние ремесла, работают водяные мельницы, под тысячелетней чинарой работает “клуб 80-летних”, а вода здесь течет не в арыках, а в лотках, выдолбленных в стволах деревьев, что говорит о вековом экологическом подходе к водосбережению. А крупнейший в Узбекистане ледник Северцова орошает горы талой водой и позволяет получать урожай самого вкусного в Узбекистане картофеля», — говорит Турсунали Кузиев, первый заместитель директора Агентства культурного наследия Узбекистана..