Петербуржцев предупредили о «желтом» уровне погодной опасности

Согласно прогнозу Гидрометцентра, с 18 часов 20 января в некоторых районах возможно образование тумана. С 21 часа ожидается образование гололеда. После полуночи температура опустится до −23 градусов. По прогнозу, неблагоприятные условия продлятся до полудня 21 января.



По прогнозу главы петербургского гидрометцентра, в выходные 20 и 21 января среднесуточная температура составит −15 градусов. 20-го января температура будет опускаться до −20, к вечеру воскресенья потеплеет до −10. Выходные пройдут без осадков.



В Ленинградской области также без существенных осадков, в отдельных районах ожидается туман и изморозь. В ночь на 21 января температура будет опускаться до −24 градусов, местами до −30 градусов. Днем 21 января на западе области от −10 до −5 градусов, на востоке от −16 до −11. На дорогах ожидается гололедица, предупредили в региональном управлении МЧС.