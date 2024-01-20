На Волгоградскую область надвигаются сильные морозы со снегопадом

Как сообщает Волгоградский ЦГМС, в регионе ожидаются очередные природные катаклизмы, проявление которых можно будет наблюдать в течение ближайших часов.
Согласно прогнозам синоптиков, в некоторых районах Волгоградской области температура упадет до отрицательных значений, ожидается мокрый снег, который позже перейдет в снегопад и метель.
К утру 21 января столбики термометров будут колебаться в пределах −3…-11 градусов.
В областном центре ожидаются лишь осадки в виде мокрого снега и понижение температуры до минусовых значений.