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На Волгоградскую область надвигаются сильные морозы со снегопадом

Уже в ближайшие часы в регионе непогода проявит себя.
Сейчас в Ричмонде: -1° 7 м/с 40% 762 мм рт. ст.
Источник: Волгоградская правда

Как сообщает Волгоградский ЦГМС, в регионе ожидаются очередные природные катаклизмы, проявление которых можно будет наблюдать в течение ближайших часов.

Согласно прогнозам синоптиков, в некоторых районах Волгоградской области температура упадет до отрицательных значений, ожидается мокрый снег, который позже перейдет в снегопад и метель.

К утру 21 января столбики термометров будут колебаться в пределах −3…-11 градусов.

В областном центре ожидаются лишь осадки в виде мокрого снега и понижение температуры до минусовых значений.