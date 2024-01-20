В Минске 21 января будут вывозить новогодние елки — если вы еще не успели

Оставить ненужные деревья можно на площадках, которые предназначены для размещения контейнеров и сбора крупногабаритных отходов. Также елки увезут с территорий, которые прилегают к мусороприемным камерам многоквартирных домов, где нет площадок для сбора отходов. В каждый район направят специальные мусоровозы.
Для утилизации принимаются все хвойные растения, особой подготовки не требуется, однако следует очистить ветви от мишуры и прочих украшений. Старые ели дробятся в щепу и в дальнейшем используются в производстве брикетов для отопления.