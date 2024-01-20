«Минсктранс» предупредил о перебоях в работе городского транспорта

«В связи со сложными погодными условиями возможны отклонения от установленного расписания движения пассажирского транспорта. Учитывайте данную информацию при совершении поездки», — говорится в сообщении.
В частности, из-за непогоды на улице Пимена Панченко, 12 в обоих направлениях из-за погодных условий произошла остановка движения автобусов № 17,140 и 163, но в настоящее время движение на этом участке дороги уже восстановлено.
Синоптики предупреждают
Накануне выходных Белгидромет предупреждал минчан о сильном снегопаде в субботу, вероятность осадков на данный момент в столице составляет 80−90%.
В воскресенье, согласно прогнозам синоптиков, в белорусской столице существенных осадков не ожидается, но на большей части территории страны небольшие осадки в виде снега и мокрого снега все же будут. Заметнее влияние стихии будет по западу, там ожидаются сильный снег и слабая метель.