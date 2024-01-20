«Минсктранс» предупредил о перебоях в работе городского транспорта

В воскресенье, согласно прогнозам синоптиков, в белорусской столице существенных осадков не ожидается, но на большей части территории страны небольшие осадки в виде снега и мокрого снега все же будут. Заметнее влияние стихии будет по западу, там ожидаются сильный снег и слабая метель.