Какой сегодня день: 21 января

На Руси 21 января люди ходили в гости к куме и куму — считалось, что это приносит детям здоровье. Обязательно несли с собой подарок: кусок мыла и полотенце. Ребенка необходимо было помыть, используя принесенный подарок. Народ по этому поводу говорил: «С гуся вода, с моего дитятка худоба!».