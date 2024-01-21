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Какой сегодня день: 21 января

Этот день является 21-м в григорианском календаре. До конца года остается 345 дня.
Дачники
Источник: Екатерина Романова

Знаете ли вы, что 21 января отмечается Международный день объятий? О том, чем еще ознаменовано 21 января, — в обзоре Sputnik.

Что произошло 21 января

В 1775 году в Москве на Болотной площади казнен Емельян Пугачев.

В 1793 году по постановлению суда казнен Людовик XVI.

В 1891 году в Спрингфилде состоялся первый баскетбольный матч.

В 1954 году в США была спущена на воду первая в мире атомная подводная лодка «Наутилус».

Также 21 января отмечается Международный день объятий, а в Польше 21 января — День бабушки.

В 2024 году 21 января отмечается Всемирный день снега.

Кто родился 21 января

Легенда стиля: за что весь мир полюбил Кристиана Диора.

Ученый Адам Киркор (1818−1886).

Изобретатель Джон Браунинг (1855−1926).

Фаворит российской императорской семьи Григорий Распутин (1869−1916).

Физик-ядерщик Игорь Курчатов (1903−1960).

Модельер Кристиан Диор (1905−1957).

Комедиант Бенни Хилл (1924−1992).

Певец Пласидо Доминго (1941).

Режиссер Родион Нахапетов (1944).

Актер Дмитрий Харатьян (1960).

Актриса Светлана Ходченкова (1983).

21 января в православном календаре

В этот день верующие православные чтут память преподобного Георгия Хозевита, преподобных Григория чудотворца и Григория затворника Печерских, преподобной Домники Константинопольской, священномученика Исидора Юрьевского.

Именины

21 января именины у Михаила, Ивана, Ильи, Евгения, Емельяна, Юлиана, Дмитрия, Григория, Владимира, Георгия, Виктора, Василия, а также Доминики и Василисы.

21 января в народном календаре

На Руси 21 января люди ходили в гости к куме и куму — считалось, что это приносит детям здоровье. Обязательно несли с собой подарок: кусок мыла и полотенце. Ребенка необходимо было помыть, используя принесенный подарок. Народ по этому поводу говорил: «С гуся вода, с моего дитятка худоба!».

Люди обязательно отмечали направление ветра в этот день: если с юга дует — летом будет много гроз.