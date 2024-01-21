Жить на пенсии: самозанятых ждут первые социальные льготы

В России к концу 2023 года было зарегистрировано 9,3 млн самозанятых, их совокупный доход составил 3,2 трлн рублей, сообщили «Известиям» в Федеральной налоговой службе. Сумма среднего чека за услуги самозанятых граждан составляет 1882 рубля. Сейчас те, кто платит налог на профессиональный доход, освобождены от обязанности вносить страховые взносы, но могут делать это на добровольной основе, формируя свои пенсионные права. При этом работающие самозанятые не могут получать пособия, а пенсия им выплачивается как работающим пенсионерам — без индексации. В связи с этим Минтруд разработал законопроект, предлагающий исключить пенсионеров-самозанятых из числа работающих лиц: тогда индексация получаемых ими страховых выплат будет осуществляться в общем порядке. В настоящее время законопроект проходит межведомственное согласование, после чего поступит в Госдуму.