Глава МИД Франции подтвердил, что страдает дислексией

«В юности у меня была диагностирована сильная дислексия. 15 лет назад мне было бы трудно дать такое интервью. Но в результате упорной работы и тренировок я почти полностью избавился от недостатков устной речи. Но они появляются вновь в моменты усталости и стресса, и тогда мне трудно их преодолевать», — отметил он в интервью газете Le Parisien.