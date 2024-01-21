Глава МИД Франции подтвердил, что страдает дислексией

«В юности у меня была диагностирована сильная дислексия. 15 лет назад мне было бы трудно дать такое интервью. Но в результате упорной работы и тренировок я почти полностью избавился от недостатков устной речи. Но они появляются вновь в моменты усталости и стресса, и тогда мне трудно их преодолевать», — отметил он в интервью газете Le Parisien.
По словам главы французской дипломатии, «это, однако, не влияет на работу, эффективность, обмены на международных переговорах».
Американские и европейские генетики выявили 42 вариации в структуре ДНК человека, влияющие на вероятность развития дислексии. Часть из них связана с амбидекстрией — способностью человека одинаково свободно владеть обеими руками.
Дислексия — нарушение способности к обучению, которое проявляется в наличии стойких трудностей с освоением чтения. Вопреки расхожим представлениям, дислексия является врожденной особенностью человека, а не следствием плохого обучения или низкого уровня интеллекта.
Среди тех, кто в юности страдал от дислексии, король Швеции Карл XVI Густав, кинозвезды Том Круз и Дженнифер Энистон, режиссер Стивен Спилберг.