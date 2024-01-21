Власти ответили на жалобы замерзающего ЗАТО в Приморье

«Проблемы с отоплением были всегда, но в таком масштабе, как в этом году, ещё не было. В этом году ввели в строй новую газовую котельную, которая, по мнению знающих людей, неправильно спроектирована и не обладает достаточной мощностью для отопления нашего города», — сообщила vl.aif.ru одна из жительниц ЗАТО.