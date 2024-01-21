Власти ответили на жалобы замерзающего ЗАТО в Приморье

Жители ЗАТО Фокино в Приморском крае пожаловались на проблемы с отоплением, из-за которых страдают жилые дома и соцобъекты, комментарий по ситуации дал глава городского округа Александр Баранов в своём Telegram-канале.
Местные жители рассказали, что люди мёрзнут в квартирах, а дети в школах. По словам жильцов, ресурсоснабжающая организация ИКС и УК города отмечали изношенность теплосетей.
«Проблемы с отоплением были всегда, но в таком масштабе, как в этом году, ещё не было. В этом году ввели в строй новую газовую котельную, которая, по мнению знающих людей, неправильно спроектирована и не обладает достаточной мощностью для отопления нашего города», — сообщила vl.aif.ru одна из жительниц ЗАТО.
«Заменили 6 м по подаче, далее поставят новые трубы по обратке. Сегодня (20 января — прим. ред.) этот участок сделают. После специалисты начнут работать на улице Карла Маркса и в районе улиц Усатого и Тихонова, чтобы восстановить нормальное функционирование системы отопления», — написал Александр Баранов.
По его словам, власти ЗАТО обратились в МинЖКХ Приморья для сотрудничества и взаимодействия с головным предприятием ИКС. Прокуратура края также в курсе ситуации и контролирует данные о состоянии сетей.
«Отмечу, что предыдущее руководство “ИКС-Фокино” допустило промедление в решении данной проблемы. В настоящее время на должность нового директора назначен ответственный и компетентный специалист, который проводит детальную работу по устранению аварийных ситуаций.
Я надеюсь, что ситуация будет нормализована в ближайшее время. Вижу, что здесь прилагаются все усилия для решения проблемы и стремятся обеспечить нормальное теплоснабжение всем жителям. Спасибо за ваше понимание, терпение. Я круглосуточно нахожусь на связи с руководством теплоснабжающей компании", — подчеркнул глава городского округа.