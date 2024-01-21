В два раза чаще будут летать рейсы из Хабаровска в Узбекистан

Авиакомпания Uzbekistan Airways вдвое увеличит частоту полётов из Хабаровска в Ташкент весной 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта «Хабаровск».
Новая полётная программа вступает в силу 6 апреля — начиная с этого дня самолёты будут отправляться в столицу Узбекистана два раза в неделю. Вылет из Хабаровска запланирован по понедельникам в 23:30 и по субботам в 21:30. О старте продаж билетов на дополнительные рейсы в аэропорту сообщат дополнительно.
Время в пути до Ташкента составит около семи часов. До пункта назначения пассажиров доставит Airbus A321, в котором предусмотрены 16 мест в бизнес-классе и 172 места в эконом-классе. В полёте будут предложены напитки и горячее питание.
Напомним, прямые рейсы из Хабаровска в Узбекистан возобновились в декабре прошлого года впервые за десять лет. На данный момент полёты производятся один раз в неделю. Новое направление пользуется большой популярностью у туристов: по данным хабаровского аэропорта, загрузка рейсов составляет от 80% до 93%.