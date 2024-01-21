В два раза чаще будут летать рейсы из Хабаровска в Узбекистан

Новая полётная программа вступает в силу 6 апреля — начиная с этого дня самолёты будут отправляться в столицу Узбекистана два раза в неделю. Вылет из Хабаровска запланирован по понедельникам в 23:30 и по субботам в 21:30. О старте продаж билетов на дополнительные рейсы в аэропорту сообщат дополнительно.