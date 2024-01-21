Приморцам рекомендовали отказаться от зимней рыбалки

Приморцев предупредили об опасности выхода на лёд. Из-за сильного ветра в прибрежных районах ожидают взлом припайного льда.
Предупреждение разослала региональная система предупреждения о чрезвычайных ситуациях.
Непогоду принёс активный циклон. Синоптики прогнозируют в воскресенье, понедельник и вторник сильный ветер на всём побережье края. Его прорвы могут достигать до 30 метров в секунду. По классификации опасных явлений это соответствует сильному шторму.
С соответствующим предупреждением выступила и администрация Владивостока.
Ранее штормовое предупреждение распространил Приморгидромет. Из-за смещения вдоль побережья Приморья активного циклона 22 и 23 января в крае прогнозируют снег, который местами будет сильным.
Опасные явления синоптики ожидают в первую очередь в восточных районах Приморья. Здесь может выпасть до 4 месячных норм осадков.