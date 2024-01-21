Приморцам рекомендовали отказаться от зимней рыбалки

С соответствующим предупреждением выступила и администрация Владивостока. 21—23 января из-за усиления ветра здесь прогнозируют взлом и вынос припайного льда в открытую часть Амурского и Уссурийского заливов. Горожанам рекомендовали воздержаться от выхода на лёд. В мэрии подчеркнули, что это может быть опасно для жизни.