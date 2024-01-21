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Приморцам рекомендовали отказаться от зимней рыбалки

Из-за взлома припая что это может быть опасно для жизни.
Сейчас в Ричмонде: -5° 7 м/с 35% 766 мм рт. ст.
Источник: Аргументы и факты

Приморцев предупредили об опасности выхода на лёд. Из-за сильного ветра в прибрежных районах ожидают взлом припайного льда.

Предупреждение разослала региональная система предупреждения о чрезвычайных ситуациях.

Непогоду принёс активный циклон. Синоптики прогнозируют в воскресенье, понедельник и вторник сильный ветер на всём побережье края. Его прорвы могут достигать до 30 метров в секунду. По классификации опасных явлений это соответствует сильному шторму.

С соответствующим предупреждением выступила и администрация Владивостока. 21—23 января из-за усиления ветра здесь прогнозируют взлом и вынос припайного льда в открытую часть Амурского и Уссурийского заливов. Горожанам рекомендовали воздержаться от выхода на лёд. В мэрии подчеркнули, что это может быть опасно для жизни.

В случае нештатных ситуаций следует звонить по тел. 2222−333 или 101.

Ранее штормовое предупреждение распространил Приморгидромет. Из-за смещения вдоль побережья Приморья активного циклона 22 и 23 января в крае прогнозируют снег, который местами будет сильным.

Опасные явления синоптики ожидают в первую очередь в восточных районах Приморья. Здесь может выпасть до 4 месячных норм осадков.