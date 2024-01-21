Не клею — шью! Зачем на металлургическом заводе обойщик?

У Ольги Дюковой очень редкая профессия. Она обойщик в автотранспортном управлении одного из металлургических комбинатов Кузбасса. Но ничего общего с обоями её труд не имеет. Корреспонденты kuzbass.aif.ru побывали у Ольги на её рабочем месте.
Совсем не ремонт.
Ольга приветливо встретила у проходной. Спецодежда непривычная: брюки и чистый длинный халат — никаких следов клея или краски. Точно не делает ремонт! Заходим в рабочий кабинет: швейная машинка, раскройный стол, сантиметровая лента, лекала… Здесь шьют! Но что? На столе — большой рулон синтепона, винилкожи.
«Я обиваю в автобусах, грузовых и легковых машинах сиденья, когда они изнашиваются. Шью чехлы на коробки передач, зимой — на радиаторы. Раньше изготавливала даже верхонки. Чаще всего занимаюсь сиденьями — они требуют обновления раз в год. Делаю примерно по 3−4 изделия в день, — рассказывает Ольга. — Работаю быстро — ребятам-водителям ждать некогда: им ездить нужно! Утром отдали, а вечером верну уже всё готовое».
Работает Ольга обойщиком уже более 10 лет. Трудится одна и признаётся, что ей так даже лучше и легче — не любит, чтобы кто-то отвлекал. По образованию швея, много лет проработала в ателье, затем попала на стройку. Поэтому с большой радостью откликнулась на предложение вновь заняться любимым делом. Говорит, её профессия требует большой усидчивости и терпения. И совсем не скучная!
И для работы, и для истории.
«Сейчас много разных техник, а потому часто шью что-то новенькое. Постоянно учусь, ведь никто не подскажет — рассчитываю только на себя. А ещё я участвовала в подготовке раритетной техники к параду Победы, — продолжает героиня. — Из брезента сшила два больших тента для ретромашин АТУ, которые проехали на 9 Мая. И в нашем музее стоят два обшитых мною кресла. На его обшивку я потратила более двух недель».
Рабочий кабинет нашей героини очень уютный: много цветов, разные украшения интерьера.
«Когда первый раз зашла сюда, ужаснулась: слой пыли, грязи, вокруг много хлама. Поняла, что в такой обстановке трудиться нельзя! Всё отмыла, вычистила, лишнее выбросила, сделала перестановку, даже плитку вокруг раковины сама наклеила. И мне приятно, и работать хочется! По-другому не могу, ведь нахожусь здесь больше, чем дома», — говорит героиня.
Ничего необычного нет.
С улыбкой рассказывает о реакции людей на название её специальности. Всегда отвечает одно и то же: «Нет, обои не клею, шью!» Конечно, все удивляются. Но на самом деле ничего необычного нет. Согласно квалификационному справочнику, обойщик — рабочая профессия: человек занимается обивкой и реставрацией мебели. У Ольги она, правда, специфичная — она обшивает исключительно «мебель» в машинах. Но она тоже очень важная и нужная, ведь от неё зависит комфорт водителей.
Топ-10 редких профессий металлургического комбината.
(численность не более 5 человек):
обойщик (автотранспортное управление);
долбёжник (механический цех);
эмульсовар (сталепрокатный цех);
рамщик (рельсобалочный цех);
зуборезчик (механический цех);
машинист автомотрисы (автотранспортное управление);
водораздатчик (цех водоснабжения и водоотведения);
оператор дефектоскопной тележки (автотранспортное управление);
чистильщик (цех химического улавливания и производства коксохимической продукции);
прессовщик-вулканизаторщик (обжимной цех).