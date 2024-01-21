Не клею — шью! Зачем на металлургическом заводе обойщик?

С улыбкой рассказывает о реакции людей на название её специальности. Всегда отвечает одно и то же: «Нет, обои не клею, шью!» Конечно, все удивляются. Но на самом деле ничего необычного нет. Согласно квалификационному справочнику, обойщик — рабочая профессия: человек занимается обивкой и реставрацией мебели. У Ольги она, правда, специфичная — она обшивает исключительно «мебель» в машинах. Но она тоже очень важная и нужная, ведь от неё зависит комфорт водителей.