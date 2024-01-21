Тигр в клетке: нарушителя спокойствия отловили в Хабаровском крае

В поселке Среднехорский района имени Лазо отловили тигра, который не давал покоя местным жителям. Там, а также в селе Гвасюги, хищник унес десятки собак.
Специалистами управления краевого охотхозяйства и службами по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Хабаровского края проведена операция по захвату «конфликтного» тигра в ночь с 20 на 21 января.
— Операция по поимке нарушителя спокойствия заняла 10 дней. Теперь он находится в клетке, — рассказал в телеграм-канале губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Дальнейшие шаги по судьбе пойманного тигра предусматривают осмотр ветеринарами и принятие решения Роспотребнадзором относительно места его реабилитации.