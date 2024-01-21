36-летний боец из Нижнеудинска погиб в зоне СВО

36-летний Алексей Спиридонов из Нижнеудинска погиб в зоне специальной военной операции. Местные жители смогут попрощаться с земляком и местным героем 21 января с 13.00 до 14.00 в ритуальном зале (район городского кладбища). Об этом в своем телеграм-канале сообщил нижнеудинский телеканал ТВ-12.
— В зоне специальной военной операции погиб наш земляк, житель города Нижнеудинска Алексей Спиридонов, 28.10.1987 года рождения. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким защитника Отечества! Вечная слава и память герою! — пишет в своем телеграм-канале местный телеканал.
Известно, что Алексей Спиридонов был призван на защиту Родины в период частичной мобилизации. Сибиряк не испугался и с честью принял вызов. На линии соприкосновения Алексей выполнял боевые задачи в звании рядового.