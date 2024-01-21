36-летний боец из Нижнеудинска погиб в зоне СВО

36-летний Алексей Спиридонов из Нижнеудинска погиб в зоне специальной военной операции. Местные жители смогут попрощаться с земляком и местным героем 21 января с 13.00 до 14.00 в ритуальном зале (район городского кладбища). Об этом в своем телеграм-канале сообщил нижнеудинский телеканал ТВ-12.