Красноярская полиция проверила на предмет криминала развлекательные заведения

Красноярская полиция продолжает мероприятия по декриминализации развлекательных заведений, рассказали в пресс-службе ведомства. В ночь на субботу отряд оперативников полиции и силовиков Росгвардии нагрянул в два кафе, которые расположены на улицах 9 Мая и Тельмана. Проверяли документы у всех мужчин, подозрительных — в автобус и в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Таких оказалось 17 человек (посетители и сотрудники заведений).
Результаты ночных рейдов: девять нарушителей миграционного законодательства вскоре будут выдворены за пределы Российской Федерации. То есть получат билет в один конец с последующим запретом на въезд. Заодно собраны материалы по признакам преступления по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина». Проводится проверка.
Еще одному новоявленному гражданину выдали направление в военкомат — вставать на воинский учет, чтобы отдал долг своей новой Родине.
Кстати, в одном из проверенных той ночью кафе нашли контрафактный алкоголь. А сотрудники МЧС выявили нарушения требований пожарной безопасности.