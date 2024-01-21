Красноярская полиция проверила на предмет криминала развлекательные заведения

Красноярская полиция продолжает мероприятия по декриминализации развлекательных заведений, рассказали в пресс-службе ведомства. В ночь на субботу отряд оперативников полиции и силовиков Росгвардии нагрянул в два кафе, которые расположены на улицах 9 Мая и Тельмана. Проверяли документы у всех мужчин, подозрительных — в автобус и в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Таких оказалось 17 человек (посетители и сотрудники заведений).