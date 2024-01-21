Юрист подсказала, как поставить на место коллекторов

«Если такое коллекторское агентство на просторах Интернета не нашли — скорее всего, вы говорили с мошенником. Если нашли — позвоните по номеру, который указан на сайте агентства и уточните: работает ли сотрудник с такими ФИО у них в агентстве, есть ли у агентства тот номер, который сообщил сотрудник, попросите проверить по базе, указаны ли вы в качестве одного из должников», — пояснила Вайнберг.