Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 21 января — прогноз на воскресенье

В воскресенье, 21 января, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью временами будет идти снег, ожидается слабая метель, местами по юго-востоку страны прогнозируется сильный снег. Днем существенных осадков не предвидится.
Ночью и утром в отдельных районах будет наблюдаться туман и слабый туман. Местами на дорогах прогнозируется гололедица.
Ночью будет дуть порывистый северный ветер, на западе страны он усилится, его порывы будут достигать 15−20 м/с. Днем ветер станет переменным, слабым до умеренного.
Температура воздуха ночью опустится до 7−13 градусов мороза, при прояснениях столбик термометра будет показывать 14−19 градусов ниже нуля. На юге и западе будет немного теплее — здесь ожидается 4−6 градусов со знаком минус.
Дневная температура будет варьироваться от минус 1 градуса на юго-западе до минус 8 градусов на северо-востоке.
Минск
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10 процентов). Утром слабый туман. Местами на дорогах гололедица. Температура воздуха −5…-7°C. Ветер переменный, 3−8 м/с.
Брест
Облачно с прояснениями. Без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха −1…-3°C. Ветер переменный, 3−8 м/с.
Витебск
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10 процентов). Слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха −5…-7°C. Ветер переменный, 3−8 м/с.
Гомель
Облачно с прояснениями. Без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха −4…-6°C. Ветер переменный, 3−8 м/с.
Гродно
Облачно с прояснениями. Без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха −2…-4°C. Ветер переменный, 3−8 м/с.
Могилев
Облачно с прояснениями. Без осадков. Слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха −5…-7°C. Ветер переменный, 3−8 м/с.