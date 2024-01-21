В начале следующей недели в Прикамье резко похолодает

В конце этой недели в Прикамье сильно потеплело. До оттепели дело не дошло, но в субботу и сегодня ночью в Перми и на юге края шел мокрый снег, так что будьте осторожны на дорогах и тротуарах.
Сегодня днем, в воскресенье, В Перми и на юге региона ожидается около −3 градусов, на севере — до −10 градусов. Сильные снегопады продолжатся.
Как обещают синоптики Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник в Прикамье значительно похолодает и прекратятся сильные осадки.
В начале следующей недели днем в Перми и на юге края столбик термометра опустится до −13 градусов, в Березниках и Соликамске — до −14, в Кудымкаре — до −16 градусов.