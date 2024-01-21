Жителей трёх округов Омска ждёт масштабное отключение воды

В Водоканале рассказали об отключениях холодной воды, запланированных на следующую неделю. Сотрудники ведомства будут проводить ремонтные работы.
Так, во вторник, 23 января с 11:00 до 24:00 воды не будет по адресам:
- Фрунзе, 1к4, 4;
- Тухачевского, 16.
В среду, 24 января с 10:00 до 20:00, без воды останутся жители:
- проспекта Мира 57, 57а, 57 б, 61а, 55 В, 55а;
- улицы Андрианова, 32а, 34, 36, 38.
В четверг, 25 января, омичей ждут два отключения. Так, с 09:00 до 13:00 воды не будет по адресам:
- 1-я Железнодорожная, 40, 40а;
- 15-я Рабочая, 88, 90.
Машину с питьевой водой поставят около дома № 40 по улице 1-я Железнодорожная.
Второе отключение произойдёт с 11:00 до 24:00 для жителей следующих домов:
- 28-я Северная, 22, 24;
- Орджоникидзе, 272А, 274, 276Б, 272;
- Тарская, 259к1, 261к1;
- частный сектор по улице 29-я Северная от улицы Осоавиахимовская до улицы Тарской.