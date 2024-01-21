Ушел из жизни телеведущий Владимир Рерих

Владимир Рерих родился в Талдыкоргане. С 1987 по 1994 год он работал помощником режиссера и редактором в киножурнале «Советский Казахстан». Затем занимал различные должности в киностудии «Казахфильм». С 1996 по 2003 год работал в агентстве «Хабар», а с 2006 по 2011 год был генеральным продюсером Евразийского медиафорума. Также он был автором и ведущим телепрограммы «Поздний Рерих» на канале «Хабар».