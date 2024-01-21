МинЖКХ: после введения в Новосибирске режима ЧС тепло дали в 105 домах

В ночное время аварийные бригады продолжали перезапуск систем теплоснабжения домов в Ленинском районе Новосибирска и смогли подключить еще 13 домов. В настоящее время работы по перезапуску систем проводятся в 17 домах. Для скорейшего запуска и регулировки систем мобилизованы 57 аварийных бригад, в состав которых входит более 200 человек. Они уже начали работу на своих объектах. Кроме того, администрации Ленинского района поручено обзвонить жителей поступившими заявками за прошедшие сутки с целью фиксации ситуации и оперативной помощи гражданам, если это необходимо. Об этом сообщил руководитель Штаба, заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка.