МинЖКХ: после введения в Новосибирске режима ЧС тепло дали в 105 домах

Региональное министерство ЖКХ и энергетики сообщило о перезапуске теплоснабжения в 105 домах левобережья. Эти данные были озвучены утром 21 января на региональном штабе по ликвидации коммунальных аварий.
В ночное время аварийные бригады продолжали перезапуск систем теплоснабжения домов в Ленинском районе Новосибирска и смогли подключить еще 13 домов. В настоящее время работы по перезапуску систем проводятся в 17 домах. Для скорейшего запуска и регулировки систем мобилизованы 57 аварийных бригад, в состав которых входит более 200 человек. Они уже начали работу на своих объектах. Кроме того, администрации Ленинского района поручено обзвонить жителей поступившими заявками за прошедшие сутки с целью фиксации ситуации и оперативной помощи гражданам, если это необходимо. Об этом сообщил руководитель Штаба, заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка.
Региональный штаб был создан 19 января по решению Губернатора после объявления чрезвычайной ситуации в Ленинском и Кировском районах Новосибирска.
В комментариях к сообщениям в официальных телеграм-каналах жители Новосибирска продолжают писать комментарии с указаниями конкретных адресов, где батареи по-прежнему холодные.
Ранее BFM-Новосибирска рассказывал о том, что после нескольких крупных коммунальных аварий теплосети Новосибирска предложили национализировать. Также мы публиковали комментарий эксперта, который сказал, что на протяжении многих лет тепловые сети толком не модернизировались несмотря на то, что деньги на это закладывались в тариф.