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Более 150 га территории вдоль линий электропередачи расчистили в ТиНАО в 2023 году

В 2023 году на территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) расчистили 158 га просек вдоль воздушных линий электропередачи с напряжением от 10 до 220 киловольт, что на 34 га больше, чем в 2022 году. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Электричество
Источник: Reuters

«В 2023 году специалисты провели работы вдоль линий 220 киловольт Встреча — Лесная и Кедрово — Лесная, линий 110 киловольт Марьино — Леоново, Ваулово — Кресты и Ваулово — Лебедево, а также линий 35 киловольт Троицкая — Рязаново, Есино — Ежовка и Кленово — Емцово. Это позволило повысить надежность и качество электроснабжения более чем 290 садовых некоммерческих товариществ, расположенных в ТиНАО», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для надежного и бесперебойного электроснабжения районов специалисты расчищают территорию вдоль линий электропередачи — удаляют растительность и сухостой, поддерживают ширину трасс. Это позволяет обеспечить своевременный доступ к оборудованию при возникновении технологических нарушений и снижает вероятность падения деревьев и крупных веток на провода. Просеки расчищают круглогодично, но основные работы по вырубке в зонах электросетей проводят в весенне-летний период.

Как подчеркнули в ПАО «Россети Московский регион», всего на территории ТиНАО находится более 900 га просек вдоль линий электропередачи, среди которых свыше 300 га — территории вдоль линий напряжением от 4 до 10 киловольт и более 570 гектаров — вдоль линий напряжением от 35 до 220 киловольт.

ЖКХ