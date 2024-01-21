Более 150 га территории вдоль линий электропередачи расчистили в ТиНАО в 2023 году

«В 2023 году специалисты провели работы вдоль линий 220 киловольт Встреча — Лесная и Кедрово — Лесная, линий 110 киловольт Марьино — Леоново, Ваулово — Кресты и Ваулово — Лебедево, а также линий 35 киловольт Троицкая — Рязаново, Есино — Ежовка и Кленово — Емцово. Это позволило повысить надежность и качество электроснабжения более чем 290 садовых некоммерческих товариществ, расположенных в ТиНАО», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для надежного и бесперебойного электроснабжения районов специалисты расчищают территорию вдоль линий электропередачи — удаляют растительность и сухостой, поддерживают ширину трасс. Это позволяет обеспечить своевременный доступ к оборудованию при возникновении технологических нарушений и снижает вероятность падения деревьев и крупных веток на провода. Просеки расчищают круглогодично, но основные работы по вырубке в зонах электросетей проводят в весенне-летний период.
Как подчеркнули в ПАО «Россети Московский регион», всего на территории ТиНАО находится более 900 га просек вдоль линий электропередачи, среди которых свыше 300 га — территории вдоль линий напряжением от 4 до 10 киловольт и более 570 гектаров — вдоль линий напряжением от 35 до 220 киловольт.