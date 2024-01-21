Более 150 га территории вдоль линий электропередачи расчистили в ТиНАО в 2023 году

В 2023 году на территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) расчистили 158 га просек вдоль воздушных линий электропередачи с напряжением от 10 до 220 киловольт, что на 34 га больше, чем в 2022 году. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.