Эксперт рассказал, можно ли сэкономить на отказе от мяса

Исследования показали, что отказ от красного мяса помогает увеличить продолжительность жизни. Речь идет о 10−13 годах. По мнению экспертов, переход на растительную пищу снижает вероятность развития сахарного диабета, гипертонии, ишемической болезни сердца и некоторых видов рака. Однако организму необходимы не только углеводы, но и качественные белки и жиры. Потребность в них усиливается из-за холодного климата, поэтому просто перейти на картошку и капусту нельзя, так как в этом случае проблемы со здоровьем не заставят себя ждать. Недостаток белка грозит человеку быстрой утомляемостью, ослаблением иммунитета, выпадением волос и другими неприятностями.