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Эксперт рассказал, можно ли сэкономить на отказе от мяса

Ростовская область, 21 января 2024. DON24.RU. Вегетарианство стало модным, но некоторые люди задумываются об отказе от мяса, чтобы сэкономить. Реально ли это и как скажется на здоровье отказ от привычного питания, объясняет агентство «Прайм».
Источник: Don24.ru

«В целом вегетарианская диета может быть дешевле привычной мясной, но лишь в странах с теплым климатом и разнообразием растительной пищи. В России быть вегетарианцем, конечно, дороже, чем в странах с теплым климатом. Выбор меньше, а привезенные продукты стоят больше», — пишет источник.

Исследования показали, что отказ от красного мяса помогает увеличить продолжительность жизни. Речь идет о 10−13 годах. По мнению экспертов, переход на растительную пищу снижает вероятность развития сахарного диабета, гипертонии, ишемической болезни сердца и некоторых видов рака. Однако организму необходимы не только углеводы, но и качественные белки и жиры. Потребность в них усиливается из-за холодного климата, поэтому просто перейти на картошку и капусту нельзя, так как в этом случае проблемы со здоровьем не заставят себя ждать. Недостаток белка грозит человеку быстрой утомляемостью, ослаблением иммунитета, выпадением волос и другими неприятностями.

Тем, кто решил отказаться от мяса, необходимо включать в рацион фасоль, горох, чечевицу, растительное молоко, овощи и зелень, тофу и крупы. Хорошим дополнением станут тыквенные семечки, в которых содержится много цинка, магния, меди и фосфора. Важно помнить, что питание должно быть разнообразным. И закладывать время на поиск новых рецептов и приготовление непривычных блюд.

здоровье