Эксперт рассказал, можно ли сэкономить на отказе от мяса

«В целом вегетарианская диета может быть дешевле привычной мясной, но лишь в странах с теплым климатом и разнообразием растительной пищи. В России быть вегетарианцем, конечно, дороже, чем в странах с теплым климатом. Выбор меньше, а привезенные продукты стоят больше», — пишет источник.
Исследования показали, что отказ от красного мяса помогает увеличить продолжительность жизни. Речь идет о 10−13 годах. По мнению экспертов, переход на растительную пищу снижает вероятность развития сахарного диабета, гипертонии, ишемической болезни сердца и некоторых видов рака. Однако организму необходимы не только углеводы, но и качественные белки и жиры. Потребность в них усиливается из-за холодного климата, поэтому просто перейти на картошку и капусту нельзя, так как в этом случае проблемы со здоровьем не заставят себя ждать. Недостаток белка грозит человеку быстрой утомляемостью, ослаблением иммунитета, выпадением волос и другими неприятностями.
Тем, кто решил отказаться от мяса, необходимо включать в рацион фасоль, горох, чечевицу, растительное молоко, овощи и зелень, тофу и крупы. Хорошим дополнением станут тыквенные семечки, в которых содержится много цинка, магния, меди и фосфора. Важно помнить, что питание должно быть разнообразным. И закладывать время на поиск новых рецептов и приготовление непривычных блюд.