Умер актер из фильма «ДМБ» Виталий Вашедский

Виталий Вашедский родился в 1965 г. в Ступино Московской области. В 1990 г. окончил актерский факультет ГИТИСа, затем режиссерский факультет ВГИКа. В Театре на Таганке актер работал с 2000 г. Он был задействован в спектаклях «Мастер и Маргарита», «ВВС», «Четыре тоста за Победу», «Докторъ А. П. Чеховъ. Об-хо-хо-чешься!» и др. Артист также сотрудничал с театрами «Всесоюзные творческие мастерские» (1988), «Сатирикон» (1989−1990), Театр комедии под руководством С. Н. Арцыбашева (1990), МХАТ им. А. П. Чехова (1990), «Арлекин» (1991−1992), МТЮЗ (1992−1993), «Содружество актеров Таганки» (1994−1995 и с 2000).