Как можно улучшить память, рассказали волгоградцам

Она поделилась советами, как улучшить память.
По словам специалиста, можно говорить о так называемом сквозном характере памяти, она избирательна.
Процесс запоминания и хранения в мозге информации связан с работой гиппокампа. Это участок мозга, который находится в височных долях мозга в области обоих полушарий.
Ученые различают долговременную и кратковременную память. Считается, что человек способен запомнить за раз от 5 до 9 единиц данных, а объем долговременной памяти фактически безграничен. Лучше всего запоминается эмоционально окрашенная информация или же часто встречающаяся.
Ольга Юрьева прокомментировала мнение о различии памяти мужчин и женщин. Она не подтвердила тот факт, что у последних развита чувственная память, а у сильного пола — пространственная.
У всех людей изредка возникают ложные воспоминания, когда мозг хочет заполнить пробелы. К ложным воспоминаниям также относится дежавю.
Специалист дала гражданам советы по улучшению памяти. Памяти надо не вредить — не курить, не пить, не употреблять психотропных веществ, а вести здоровый и активный образ жизни. Для лучшего запоминания можно применять метод по созданию ассоциаций и зрительных образов. Полезно учить стихи, изучать иностранные языки, читать вслух, решать кроссворды, играть в интеллектуальные игры.