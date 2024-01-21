Какую опасность несет жареная и жирная еда, рассказал врач

Врач порекомендовал уменьшить количество потребляемых полуфабрикатов, поскольку в них много соли: чтобы не допускать скачков давления и вреда для всего организма. Это же касается и сладостей: злоупотребление такими продуктами ведет к потере эластичности стенок сосудов, к повышению давления.