Вы есть в списке? Перечислены все категории, кто может выйти досрочно на пенсию

Итак, на общих основаниях в этом году на пенсию могут выйти женщины, которые достигли 58 лет, мужчины в 63 года. Но при этом стаж должен быть не менее 15 лет и не менее 28,2 индивидуальных пенсионных коэффициента.
Страховую пенсию назначат даже если пенсионер продолжает трудиться.
Досрочно оформить выход на пенсию могут граждане, которые трудятся на производстве, где вредные условия, а также работники на Крайнем Севере.
В списке льготных категорий граждан, которым полагается досрочный выход на пенсию: механизаторы погрузочно-разгрузочных работ в портах, водители автобусов, троллейбусов, трамваев регулярных городских пассажирских маршрутов, инженеры по обслуживанию воздушных судов гражданской авиации.
Если женщина имеет трудовой стаж в 37 лет, а мужчина в 42 года, тогда им тоже можно выйти на пенсию раньше установленного срока.
На два года раньше можно уйти на пенсию, если сотрудник был сокращен или предприятие, на котором человек трудился, ликвидировано, а найти новую работу не удалось.
На этом список не заканчивается и в него входят также: родители или опекуны ребенка-инвалида, многодетные, пишет «Парламентская газета» (18+).