23 января Новосибирск накроет магнитная буря

Во время вспышек у метеозависимых людей, пациентов с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями и у тех, у кого есть психоэмоциональные расстройства могут ощущать влияние бурь. В это время стоит снизить нагрузки, больше проводить времени на свежем воздухе, а также исключить употребление алкоголя.