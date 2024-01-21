23 января Новосибирск накроет магнитная буря

Прогноз опубликовали на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
По данным лаборатории, пик магнитной бури придется на период 23 января с 8 до 10 утра, а с 4 до 16 часов магнитосфера может быть возбужденной.
Ранее доктор физико-математических наук и профессор РАН Сергей Богачев рассказывал, что магнитная буря — это колебания магнитного поля Земля. Их вызывают удары от солнечных вспышек.
Во время вспышек у метеозависимых людей, пациентов с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями и у тех, у кого есть психоэмоциональные расстройства могут ощущать влияние бурь. В это время стоит снизить нагрузки, больше проводить времени на свежем воздухе, а также исключить употребление алкоголя.