Москвичи смогут попросить об изменении температуры в поездах серой ветки метро

Ликсутов отметил, что новые информационные стикеры с QR-кодами разместили у наддверных экранов во всех составах, курсирующих по серой ветке метро. С их помощью пассажиры могут оставить сообщение, если температура воздуха им не подходит, рассказал заммэра и добавил, что такое решение поможет службам метрополитена реагировать быстрее и качественнее настраивать климат внутри поездов. С его слов, если эксперимент пройдет удачно, то такие стикеры разместят в других составах, а потом и во всем городском транспорте.