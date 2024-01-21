На Левом берегу Воронежа с 1 февраля появится новая остановка

В Воронеже с 1 февраля городские автобусы начнут останавливаться на новой остановке, сообщили в управлении транспорта. Остановочный пункт «Улица Серова» появится на Ленинском проспекте. Пока вводится остановка при движении из центра: между улицами Брусилова и Димитрова. На ней будут останавливаться 19 городских маршруток — № 1КВ, 6, 8, 11, 14, 16, 21, 22, 32, 36, 42, 52, 56, 59, 60, 65, 72, 90 и 98.
Как отметили в мэрии, от новой остановки будет удобно идти пешком до новых домов на улице Ленинградской.
Ранее сайт VRN.KP.RU писал, что с 1 февраля в Воронеже временно закроют остановку на улице Острогожской: маршрутки № 21, 23, 24, 73 и 92 перестанут останавливаться на остановке «Столовая».