«Температурные качели» ожидаются в Красноярске на новой неделе

На неделе с 22 по 28 января в Красноярске прогнозируется переменчивая погода со значительными суточными колебаниями температуры воздуха и переменной облачностью. Осадки возможны только в пятницу и на выходных.
В понедельник ночью ожидается −22, −24 °C, днем будет от −12 до −14 °C.
Во вторник, 23 января, в темное время суток будет такой же мороз, днем Гидрометцентр обещает до −10 °C, а другие синоптики — до −14 °C.
В среду ночью ожидается −17 °C, днем — около −9, −10 °C.
Четверг должен стать самым теплым днем: разные метеорологи обещают после полудня от −5 до −7 °C.
В пятницу, 26 января, в Красноярске ночью уличные термометры покажут около −17 °C, днем будет −9 °C, возможен небольшой снег.
На выходных вновь ожидается снег и похолодание: по ночам ниже −20 °C, в дневные часы — от −13 до −17 °C.
Ветер всю неделю будет слабым переменных направлений, а атмосферное давление останется очень высоким — от 753 до 764 мм рт.