Из Крыма в хадж отправятся 300 мусульман в 2024 году

На сегодняшний день квота составляет 25 тыс. В Крыму в данный момент проживает порядка 600 тысяч мусульман, при этом получается, что право на хадж дается 600 мусульманам. Однако в прошлом году количество участников ежегодного паломничества сократилось вдвое по причине того, что люди отказываются покидать свои дома в связи с рисками, возникшими в неспокойное для страны время. Подобная ситуация наблюдается и в 2024 году.