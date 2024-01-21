Из Крыма в хадж отправятся 300 мусульман в 2024 году

Заместитель муфтия Республики Крым Артур Решитов сообщил о том, что в это году с территории Крыма в паломничество к святым местам в Саудовской Аравии отправятся 300 мусульман.
В эфире радио «Спутник в Крыму» он отметил, что 14 июня 2024 года начнется хадж — это ежегодное паломничество к святым местам ислама в Саудовской Аравии. Представителями РФ было подписано специальное соглашение об условиях для граждан России.
Как сообщает Решитов, руководство министерства Саудовской Аравии по делам хаджа определяет количество участников из России, полагаясь на общую численность мусульман в нашей стране. На каждый миллион человек предусматривается специальная квота на участие тысячи мусульман. Всего их в РФ около 30 млн. Исходя из этого, можно отметить, что всего в паломничество могут отправиться около 30 тыс. человек из России.
На сегодняшний день квота составляет 25 тыс. В Крыму в данный момент проживает порядка 600 тысяч мусульман, при этом получается, что право на хадж дается 600 мусульманам. Однако в прошлом году количество участников ежегодного паломничества сократилось вдвое по причине того, что люди отказываются покидать свои дома в связи с рисками, возникшими в неспокойное для страны время. Подобная ситуация наблюдается и в 2024 году.
Несмотря на это, если будет заполнена квота на 300 человек, то будет возможность запросить еще дополнительные квоты для участников, если желающие найдутся. Также Решитов рассказал, что оставшиеся места для квоты они могут выделить для других регионов.
Примечательно, что в Саудовской Аравии религиозные вопросы ставят выше, чем вопросы политики, а потому для участников из других государств не возникает никаких проблем и вопросов для приезда.
Также интересно, что самостоятельно по желанию поехать в хадж нельзя. Паломничество традиционно организуют группами по 49 человек. Все это сопровождается специальными договорами и документами.