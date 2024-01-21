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На Свердловскую область надвигаются снег и морозы

О погоде на неделю рассказала главный синоптик Уралгидрометцентра.
Сейчас в Ричмонде: -7° 3 м/с 45% 768 мм рт. ст. -2°

В ближайшие сутки 21 января циклон, несущий ветер и снег, проследует через Пермский край на север Урала. Снегопады ожидаются в Пермском крае, в горах и на севере Свердловской области.

«Температура воздуха ночью −4…-9°, днем −1…-6°. В Екатеринбурге существенных осадков не ожидается, температура −8…-5°», — рассказала главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко.

Ночью 22 января в большинстве районов Свердловской области ожидается небольшой, местами умеренный снег, который днем прекратится. И ночью, и днем будет умеренно морозно: −7…-12°, в Екатеринбурге −9°.

В период с 23 по 25 января под влиянием антициклона ожидается ослабление ветра, немного подморозит: ночью −17…-22°, днем −9…-14°, осадки маловероятны. В конце недели в некоторых районах области вновь вероятен снег.