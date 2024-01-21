В Новокузнецке пенсионерка хотела продать кресло и лишилась 140 тыс. рублей

В полицию Новокузнецка обратилась 65-летняя женщина и сообщила, что неизвестные похитили у неё около 140 тыс. рублей.
Выяснилось, что горожанка разместила объявление о продаже кресла-кровати в интернете. Через какое-то время ей позвонила потенциальная покупательница, заинтересовавшаяся предложением, и попросила назвать номер счета и пришедшие в смс-сообщении коды — якобы для подтверждения перевода за мебель. Потерпевшая озвучила все данные. Спустя время решила проверить баланс карты и обнаружила, что от её имени выполнено3 перевода по 47 000 рублей. Тогда женщина поняла, что ее обманули.
В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия. Установлено, что мобильный номер телефона лжепокупательницы зарегистрирован в Московской области. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ — мошенничество. Максимальная мера наказания по статье составляет 6 лет лишения свободы.