В Новокузнецке пенсионерка хотела продать кресло и лишилась 140 тыс. рублей

Выяснилось, что горожанка разместила объявление о продаже кресла-кровати в интернете. Через какое-то время ей позвонила потенциальная покупательница, заинтересовавшаяся предложением, и попросила назвать номер счета и пришедшие в смс-сообщении коды — якобы для подтверждения перевода за мебель. Потерпевшая озвучила все данные. Спустя время решила проверить баланс карты и обнаружила, что от её имени выполнено3 перевода по 47 000 рублей. Тогда женщина поняла, что ее обманули.