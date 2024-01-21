Как Крым проходит эпидемический сезон

Эпидемический порог в Крыму не превышен, карантинов с массовым закрытием классов в школах и групп в детских садах нет (кроме точечных случаев в отдельных классах и группах). Но поскольку до конца зимы еще далеко, медики внимательно следят за развитием ситуации и пребывают в повышенной готовности.