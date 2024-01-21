Как Крым проходит эпидемический сезон

По словам главврача республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимира Мещерякова, сейчас в сутки регистрируется более 100 случаев заболевания ОРВИ в Крыму. На самом деле их, разумеется, больше, поскольку часть заболевших лечится самостоятельно.
Из числа обратившихся за помощью примерно 10 процентов (10−15 человек в день) госпитализируется. Остальные проходят амбулаторное лечение, получив больничные листы (взрослые) и освобождение от посещения детских садов и школ (дети).
По данным взятых анализов, грипп и ковид в Крыму регистрируются крайне редко. В основном жители полуострова заболевают аденовирусной или риновирусной инфекциями, которые, как правило, легко переносятся и лечатся.
Эпидемический порог в Крыму не превышен, карантинов с массовым закрытием классов в школах и групп в детских садах нет (кроме точечных случаев в отдельных классах и группах). Но поскольку до конца зимы еще далеко, медики внимательно следят за развитием ситуации и пребывают в повышенной готовности.