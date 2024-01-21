Агрегатор такси прокомментировал забастовку водителей в Калининграде

В Калининграде таксисты грузовых автомобилей отказались выходить на линию из-за низких цен на заказы. Об этом сообщила компания-агрегатор.
В компании отметили, что водители обращаются с вопросами о тарифах, все запросы обрабатывается индивидуально. Сервис регулярно отслеживает стоимость поездок, пишет «Клопс».
«Наша цель — предложить равновесную цену, которая покроет расходы перевозчика на оказание услуг и одновременно будет приемлемой для пользователя. Если окажется, что тариф не соответствует рыночному, он будет пересмотрен в сторону увеличения», — отметили в компании-агрегаторе.
Некоторые водители пытаются сами договориться с клиентами о повышении цены, но такие меры не всегда срабатывают.