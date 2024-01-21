Агрегатор такси прокомментировал забастовку водителей в Калининграде

«Наша цель — предложить равновесную цену, которая покроет расходы перевозчика на оказание услуг и одновременно будет приемлемой для пользователя. Если окажется, что тариф не соответствует рыночному, он будет пересмотрен в сторону увеличения», — отметили в компании-агрегаторе.