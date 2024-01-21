Нижегородцы приняли участие в освобождении поселка Крахмальное Харьковской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
47-я гвардейская танковая дивизия 1-й танковой армии Западного военного округа, которая базируется в Нижегородской области, приняла участие в освобождении поселка Крахмальное Харьковской области на Купянском направлении.
«Сам не раз бывал у ребят. Подготовка там отличная. Всегда на связи с командирами. Оказываем поддержку. Гордимся!».